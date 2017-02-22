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房仲媒體曝光稱未婚 實際已婚還偷情

2017-02-22  19:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓房仲於103年間上過媒體，報導形容他與某球員有幾分神似，小檔案婚姻欄註記「未婚」，實際上他早在93年間結婚，甚至偷情，小三鄭女控告他隱瞞已婚，求償百萬；新北地院法官認為，無法證明林男隱瞞已婚，即使報導聲稱未婚，也無法證明他有向鄭女謊稱未婚，判鄭敗訴。

鄭女指控，林男早在93年間結婚，卻隱瞞此事，於100年底與她交往，甚至發生性行為、懷孕，害她精神受到重大創傷，求償100萬；她提出聊天對話、婦產科診斷證明書，連媒體報導也有，報導小檔案婚姻欄註記「未婚」。

林男反駁，兩人原本是朋友，結識時，鄭女就知道他已婚，並未謊稱單身未婚，也沒追求鄭女，事實上，他一再告知已有家庭，鄭女仍不斷倒追，他根本不想與鄭女發生性關係。

法官認為，從聊天對話來看，兩人當時確實是男女朋友，但對話中，大部分都是鄭女詳述交往過程，林男沒有正面回應，且鄭女聲稱交往、懷孕期間是100年至103年1月，鄭男接受訪問是103年8月，縱使林接受訪問時有聲稱未婚，也無法證明他在相識之初，有謊稱未婚。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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