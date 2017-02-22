新竹山區8旬翁被搶 住家旁竹林上週出現「瞭望台」

竹林內的「瞭望台」在案發前雖已經被居民毀掉，但仍多少看得出當時，刻意彎曲竹子等，做成可以窩藏人的一些遺跡。（記者黃美珠攝）

2017-02-22 21:05

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣純樸山區驚傳80歲老翁被人「侵門踏戶」綑綁劫財，被害人家屬回想，上週在住家後方的山坡竹林內，就意外發現3名可疑陌生男子，對方行蹤曝光後快閃，他們警覺進入搜查，發現了3個用竹枝、雜草做成，可供隱藏，又可居高臨下監看外界的「瞭望台」，懷疑就是歹徒的事前探路。

呂家親友說，發現「瞭望台」後就有報警，但考慮到警力有限，他們除自行動員把「瞭望台」和雜草一併剷除，呂翁的兒孫、侄孫輩們也自動下班後深夜巡守。

「好可怕喔！不知道我們到底被監看了多久？！」呂家的女眷們今天案發後回想起來忍不住這樣說，在場者聽了也都覺得毛骨悚然。

呂翁侄兒說，事實上，昨（21）日凌晨2點半他回家，就曾撞見1個可疑男子的身影出現在三合院下方、產業道路旁的白鐵皮屋車庫附近，他雖立刻叫醒大家一起追趕，但仍被逃脫。

呂翁孫子說，老家廁所鐵窗在今年春節前就被破壞過1次，沒想到今天歹徒改破壞廚房鐵窗，未來他們兒孫將輪流回家住保護阿公。他也回憶，所謂的「瞭望台」事件發生在上週一、13日清晨約6點多。住在阿公對面的叔叔要上班，卻瞥見自家屋後、隔著1條約3公尺寬產業道路旁、竹林內，竟然有個陌生年輕男子蹲低了身體藏在裡面。

他說，叔叔詫異下質問對方要做什麼，對方以「要來砍樹」為由搪塞，隨即起身走出竹林離開，沒想到同時後面竟另尾隨了2名男子。親族長輩們都很驚駭，立刻深入查看，發現位居高處的竹林裡面，竟然有3個用竹子、樹葉、雜草等做出，可以窩藏人、類似「瞭望台」的設施。大家決定馬上把它們破壞掉，順便也把竹林的雜草都砍除，使林子無法再躲人。

而這些被砍除的雜草，今天都還乾枯地留在現場，平添周邊居民不安。至於那些被破壞的「瞭望台」則從被人折彎的竹枝，隱約仍看得出一點遺跡。

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竹林內的「瞭望台」在案發前雖已經被居民毀掉，但仍多少看得出當時，刻意彎曲竹子等，做成可以窩藏人的一些遺跡。（記者黃美珠攝）

呂翁住家旁的竹林，因上週「瞭望台」事件而被砍除的雜草已枯黃一地，但在呂翁被綁劫財後，更平添地方人士的不安。（記者黃美珠攝）

被發現「瞭望台」的竹林（右）距離被害人住家聚落（左）僅約1、200公尺遠。（記者黃美珠攝）

被發現「瞭望台」的竹林（右）距離被害人住家聚落（左）僅約1、200公尺遠。（記者黃美珠攝）

被害人家族聚落，就被如圖2條產業道路包夾，昨（21）日凌晨的可疑人影出現在圖右路旁鐵皮屋，圖左路邊竹林則在上週一被發現3個疑似監看居民們生活的「瞭望台」。（記者黃美珠攝）

站在被害人住家前，圖中的白鐵皮車庫，就是昨（21）日凌晨呂翁姪兒發現可疑人影處，也正是疑似歹徒今天作案時的停車所。（記者黃美珠攝）