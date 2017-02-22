穿山甲母子落「天網」 警救回一命

2017-02-22 19:06

［記者許展溢／苗栗報導］賽鴿季節到來，有不肖之徒在山區架設「天網」擄鴿，苗栗縣頭份警分局「護鴿專案」小組，今天上午前往山區查緝、取締，意外發現 1對保育類母子「穿山甲」，受困其中，趕緊拆除不法網具，通報苗縣府農業處協助救治。

近來擄鴿事件頻傳，警方為嚇阻歪風，與通霄分局、民間護鴿團體共同追查。

今天上午頭份警分局副隊長陳君達，率分隊長洪國棟、小隊長劉祥欽等8人前往造橋鄉、明德水庫等山區查緝，共查獲8具大型非法捕鴿網。

警方指出，在造橋乳鴿山後方山區發現，1對保育類母子「穿山甲」不甚落網，馬上細心用剪刀，將網解除，救回分局，並請苗縣農業處動物科幫忙處置，讓這對母子順利逃過一劫。