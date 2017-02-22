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女大生車禍斷指 警穿梭省道4小時尋回

2017-02-22  19:19

〔記者蘇福男／路竹報導〕高雄1名18歲吳姓女大學生，騎車行經路竹省道不慎自撞護欄，造成右手小指尾端斷落，家屬懇求警方協尋斷指，4名員警穿梭在車水馬龍的省道4個鐘頭，總算尋獲並火速送往醫院手術接合、使命必達！

湖內交通分隊去年也在同一地點附近，幫1名車禍撞斷牙齒的男大生，在省道找回他掉落的牙套。

交通分隊長蘇耀鴻說，吳生昨天下午2點多，騎經路竹省道北上車道，疑因恍神自撞水泥護欄，結果撞斷右手小指尾端，吳生被緊急送醫後，員警即沿著車水馬龍的省道，搜尋吳女斷指，但由於無法確認事故發生地點，警方沿線搜尋200多公尺仍一無所獲。

吳母告訴警方，女兒正值花樣年華，擔心因斷指影響一生，懇求警方儘量找尋斷指，員警基於同理心答應全力以赴，在趕赴醫院與吳生確認事故發生路段後，再度返回現場精確確認撞擊點，經地毯式搜尋，果然在撞擊點後方約30公尺處，尋獲失落多時的斷指，並立即驅車送至醫院讓醫師手術接合。

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  • 高雄1名女大學生騎車撞斷右手小指尾端，員警穿梭在車水馬龍的省道4個鐘頭，總算尋獲斷指並火速送醫院接合。（記者蘇福男翻攝）

    高雄1名女大學生騎車撞斷右手小指尾端，員警穿梭在車水馬龍的省道4個鐘頭，總算尋獲斷指並火速送醫院接合。（記者蘇福男翻攝）

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