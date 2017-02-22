松山民宅驚傳疑似燒炭自殺 1死1送醫急救

2017-02-22 18:59

〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午5點30分許，北市松山區健康路上一處民宅6樓，驚傳有民眾燒炭自殺，據了解，消防隊接獲通報趕到後，發現現場有1男1女，其中顧姓男子年68，已明顯死亡，羅姓女子年59，意識不清，救護人員緊急將女子送往內湖國醫，警方也趕到現場並拉起封鎖線，詳細案情還有待警方釐清。

據了解，報案人為顧姓死者的女兒，她返家後驚見自己父親燒炭，緊急通知救護人員卻已來不及了，令她十分難過。

羅女與顧男為男女朋友關係，顧男也有留下遺書，遺書中透漏對自己人生的不滿，警方已初步排除外力介入的可能。

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