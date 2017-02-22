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司改國事會議加開會前會？ 陳瑞仁：快崩潰了

2017-02-22  18:39

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議22日上午舉辦第三分組會議，副召集人陳瑞仁表示，會前有加開「會前會」的聲音，他個人表達反對，指平時各位委員都很忙，如果再加開會前會或用Line溝通，精神緊繃，快崩潰了。

與會委員台灣大學法律學院教授林鈺雄也反對會前會，認為任何開會都應公開透明，並依照正式會議紀錄，以昭公信。

另名委員律師全國聯合會代表游伯祥指出，目前第三分組未有人提出會前會，建議擱置這個議題。

召集人瞿海源決議，與會委員可用網路交流意見，但不代表會議結論，亦可用以電子郵件把議題寄到群組信箱，表達想法，惟目前並無會前會的共識，因此不會開設會前會。

會前會的聲音始於司改會執行長高榮志的想法，當時他認為司改議題繁多，恐無法在12小時的會議時間內，做出司改的決議，建議依實際需求加開會前會。

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  • 司法改革國是會議22日上午舉行第三組分組會議，主題為「權責相符、高效率的司法」，副召集人、法務部參事陳瑞仁出席會議。（記者羅沛德攝）

    司法改革國是會議22日上午舉行第三組分組會議，主題為「權責相符、高效率的司法」，副召集人、法務部參事陳瑞仁出席會議。（記者羅沛德攝）

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