新北地政局副局長跳樓 一開始被檢舉的不是他...
2017-02-22 18:40
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〔記者黃欣柏／台北報導〕檢廉偵辦疑似收賄案件，昨晨由廉政官前往搜索新北市地政局副局長王聖文住處等地，不料王當天下午就跳樓自殺，並留下遺書強調自己未收賄。據了解，本案其實是從廉政署接獲的匿名檢舉中所延伸出來，當時匿名檢舉人所檢舉的對象與王聖文完全無關，廉政署深入追查後才發現王可能涉入其中。
據悉，廉政署於103年間接獲與收賄案有關的匿名檢舉，當時檢舉人並未提及王聖文，也沒提到涉案金額，是廉政署介入偵辦後才查出王聖文可能在擔任地政局副局長任內涉入其中，進而主動報請新北檢指揮偵辦。
昨日清晨4名廉政官持搜索票前往王聖文住處，其中3人負責搜索，1人負責全程錄影存證，過程中並未發現王聖文的反應有異狀，搜索後從王住處扣得1箱證物，目前已予以封存。
對於外界疑慮，廉政署副署長洪培根強調，搜索過程都有錄影畫面可勘驗，未來案子也會繼續辦下去。
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