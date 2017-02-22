開槍打姐夫、又打臉法官 重判10年徒刑

2017-02-22 18:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕男子李明達持改造手槍射擊姐夫被逮，法官釋回後竟又再度恐嚇姐夫，這次法官判決不手軟，昨天重判李明達十年有期徒刑。

有毒品、槍砲等前科的26歲的男子李明達，因為長期無業經常到姐姐及姐夫家恐嚇要錢，姐夫氣得大罵李達夫「要錢自己去賺」，讓李男相當不滿，105年6月6日晚上李男騎乘機車到姐夫家門口，持槍對著正和鄰居友人聊天的姐夫開槍，所幸槍枝性能不佳卡彈並未擊發，李男竟數度拉槍機要排除故障，姐夫及友人立即合力將李男壓制並報警處理送辦。

屏東地方法院法官審理後認為情況並不嚴重，隔天即讓李男釋回，沒想到李男竟然回東港鎮對著姐夫家門口大喊「小龜仔！你的生命給我顧好！」再度恐嚇姐夫及其家人，完全無視法官的裁量，而警方獲報後再度將李男逮捕，這次法官直接裁定羈押。

屏東地方法院昨天依槍砲、恐嚇、殺人未遂罪嫌，重判李明達有期徒刑10年。