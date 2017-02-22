| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

不服老！75歲婦病癒重操舊業 開桌聚賭被逮

2017-02-22  18:16

［記者陳恩惠／台北報導］北市一名蔡姓婦人在大同區一處民宅經營賭場，大同警分局督察室和轄區重慶路派出所，持搜索票一舉破獲蔡婦的賭場，現場賭客嚇得紛紛走避，全部都是附近鄰居，落網時大呼倒楣，聲稱只是趁著夜間沒事小玩一下、試試手氣，沒想到竟然會被查獲。

大同警方在現場查獲75歲的主持人蔡雪卿、負責把風的翁及簡姓2男子及王姓等7名男女賭客，查扣抽頭金、賭資5萬餘元及象棋賭具、監視器等物，全案將蔡、翁及簡等3人依賭博罪移送士林地檢署偵辦，另王姓賭客等人皆依違反社會秩序維護法裁罰，每人當場罰9000元。

警方日前接獲線報，大龍峒附近暗藏職業賭場，派員多次明察暗訪，終於打聽到賭場藏在北市迪化街二段巷弄內的民宅，3天前趁著週日晚間10時，民宅內人聲鼎沸之際，大批警力突然衝入，男女賭客走避不及，只能乖乖就逮。

警方調查，蔡婦自年輕起，便以經營賭場維生，近年來健康欠佳，由於兒子從事文化醒獅團工作，特將老母接來醒獅團隔壁租屋就近照料，沒想到蔡婦今年身體養好後，靜極思動，就在租處重操舊業開賭場，同時僱用醒獅團成員翁、簡姓男子把風及引領賭客工作，因此每到夜間人聲吵嚷，引起周邊鄰居不滿。

廣告
  • 大同警方在大龍峒破獲俗稱「四九」的象祺職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    大同警方在大龍峒破獲俗稱「四九」的象祺職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婦人 社會秩序維護法 賭博
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：不服老！75歲婦病癒重操舊業 開桌聚賭被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.