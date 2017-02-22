不服老！75歲婦病癒重操舊業 開桌聚賭被逮

2017-02-22 18:16

［記者陳恩惠／台北報導］北市一名蔡姓婦人在大同區一處民宅經營賭場，大同警分局督察室和轄區重慶路派出所，持搜索票一舉破獲蔡婦的賭場，現場賭客嚇得紛紛走避，全部都是附近鄰居，落網時大呼倒楣，聲稱只是趁著夜間沒事小玩一下、試試手氣，沒想到竟然會被查獲。

大同警方在現場查獲75歲的主持人蔡雪卿、負責把風的翁及簡姓2男子及王姓等7名男女賭客，查扣抽頭金、賭資5萬餘元及象棋賭具、監視器等物，全案將蔡、翁及簡等3人依賭博罪移送士林地檢署偵辦，另王姓賭客等人皆依違反社會秩序維護法裁罰，每人當場罰9000元。

警方日前接獲線報，大龍峒附近暗藏職業賭場，派員多次明察暗訪，終於打聽到賭場藏在北市迪化街二段巷弄內的民宅，3天前趁著週日晚間10時，民宅內人聲鼎沸之際，大批警力突然衝入，男女賭客走避不及，只能乖乖就逮。

警方調查，蔡婦自年輕起，便以經營賭場維生，近年來健康欠佳，由於兒子從事文化醒獅團工作，特將老母接來醒獅團隔壁租屋就近照料，沒想到蔡婦今年身體養好後，靜極思動，就在租處重操舊業開賭場，同時僱用醒獅團成員翁、簡姓男子把風及引領賭客工作，因此每到夜間人聲吵嚷，引起周邊鄰居不滿。