新竹山區8旬翁遭5蒙面男綑綁、攻擊 劫走19萬

呂翁住家的廚房鐵窗被剪開。（記者黃美珠攝）

2017-02-22 21:05

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮某山區，80歲、行動不便的呂姓老翁今天凌晨3點多，被至少5名蒙面、戴手套陌生男子侵入住家，以封箱膠帶綑綁在床後，洗劫房內2抽屜約19萬5000元。

呂翁掙扎時被其中1人徒手敲擊額頭2次，幸未成傷，老翁事後餘悸猶存，但想不透自己怎會成匪徒的對象，桌上皮夾內1萬多元，歹徒看都不看，也讓他納悶。

新埔警分局獲報後立刻成立專案小組，除了縣刑大偵1隊支援追查，警局鑑識科也火速到場採證，昨天傍晚前已經查獲歹徒作案用的2輛贓車，正全力偵辦中。

警方調查發現呂翁住家廚房的鐵窗被剪掉，研判就是從這裡侵入犯案，再從廚房後門逃跑，吻合呂翁親友的指證。

警方從被害人住處附近地毯式執行搜索，調閱沿線的路口監視器畫面追捕發現，歹徒從被害人住處駕駛贓車離開後，疑似故意迂迴繞路，一度從新北里跑到鹿鳴里，再轉回到新北里往楊梅方向揚長而去，疑似企圖想混淆警方的追查方向，也顯見對當地地形、道路具有一定的認識。

呂翁受訪說，他因脊椎開刀後又裂開，所以近2年不良於行，需要印尼籍的女外勞幫忙。他跟2個弟弟及其家人們一起住在老家三合院內，其中右側廂房由他和女外勞同住，2個兒子則住在三合院下方、靠近農路處，站在三合院前就可以看到兒子們的住家。

他說，他過去仲介土地買賣，去年初代書給了他10萬元1筆仲介的尾款，因為利息低，他就一直放在身邊，沒有存入戶頭。日前他又請媳婦去領5萬元，準備3月發薪給外勞，其他被搶走的錢，則是他平日買菜等的零用金。他曾因擔心被偷，還刻意把錢分2個抽屜擺放在房內，但沒有人知道他的錢放在哪裡，連兒、孫們都不知曉。

呂翁說，今天凌晨2點半他自行起身上廁所，後來回到房間倒頭要繼續睡，沒想到大概3點半，突然闖入2名男子把他壓在床上，一聲不吭就拿膠布纏綁他的手腳。另還拿棉被遮蓋他的臉部，不讓他喊救命。

他說，同一時間，他聽到還有其他人在翻箱倒櫃，把他房內的抽屜一個個拉開來，像是在搜刮、尋找東西。這時外勞被驚醒，立刻逃去三合院正身，用力拍門向他的弟媳婦求救。但是這幫人動作很快，大概4、5分鐘時間就帶著他的錢跑掉，他自行掙脫後先打電話告訴里長，再自己報警，派出所回答他「我們知道了」，後來他才曉得，外勞拍門後馬上就打電話通知他小兒子，由小兒子先行報案。

阿公說，外勞轉述她看到了5名男子從廚房的後門逃走，他有明確看到的則是2個膚色比較深的陌生男人。阿公說，對方完全沒有說話，所以不知道操何種口音，但他記得2個長得「烏開、烏開」，膚色很深、「沒有很高大」。

被侵入住家劫財的呂翁因為被綑綁時一度掙扎，所以額頭被敲擊2下，所幸沒有大礙。（記者黃美珠攝）

今天凌晨在家被至少5男摸黑攻擊、綑綁在床、且劫走19萬多的80歲呂姓老翁，所幸財去人平安。（記者黃美珠攝）

呂翁住家的廚房鐵窗被剪開。（記者黃美珠攝）

被害人家屬說，初步研判侵入者從圖左鐵窗爬入後，得手錢財就從圖右的廚房後門逃走。（記者黃美珠攝）

呂翁事發後餘悸猶存，想不透怎麼會有人知道他的現金藏放在何處。（記者黃美珠攝）

至少5名歹徒從圖中的廚房後門從容脫逃。（記者黃美珠攝）

被害的呂翁說，歹徒在翻箱倒櫃搜刮現金的時候，其實這個皮夾就擺在桌上，他們卻連看都不看，他也覺得納悶。（記者黃美珠攝）