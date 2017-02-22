國5車禍》1家4口3死 他卻無法申領妹妹的保險金…
2017-02-22 20:19
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車日前發生翻覆事故，釀成重大傷亡，當時也在車上的李姓夫妻及女兒全數罹難，1家4口僅剩兒子1個人，但承接乘客險的富邦保險及旅責險的旺旺友聯保險卻都告知李男無法領取妹妹的保險金，讓家屬十分氣憤。
《蘋果》報導，富邦保險及旺旺友聯保險是引用《民法》194條告知李男無法理賠，家屬質疑如果連哥哥都不能領，那誰可以領？結果富邦員工竟說「誰都不能領！」讓家屬質疑法律到底是保護人民還是保護業者？
旺旺友聯產險副總潘少昀對此表示，雖然一般強制險有定義理賠順序，但旅行業責任險理賠都是依法定義，法律規定的請求權人不包含兄弟姊妹。其他保險理賠部門主管也指出，親權行為請求人規定直系親屬，理賠只定義垂直關係，沒有旁系親屬水平空間，就算申請大法官解釋可能也無法理賠。
不過律師宋重和質疑保險公司明顯在推託，民法194條為「不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額」，目前被保險人已死亡，保險金會變成遺產，依受益人順位，哥哥理當可以要求理賠。宋重和說，這與民法194條沒有關係，保險公司據此推託，是不負責任的說法。
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