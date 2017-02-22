基諾線上非法吸金2億多 負責人及員工6人重判

2017-02-22 17:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕總公司設在新北市的基諾線上國際公司，被指控從事線上博弈違法吸金，誆稱投資每單位10萬5000元，每月可固定領回9000元外，如仲介其他投資者亦有10％至20％的獎金，受騙上當約1、2百人，有人損失千萬元，違法吸金達2億多元，苗栗地方法院依違反銀行法，對公司盧姓實際負責人及黃姓經理分別被判有期徒刑10年、9年，4名員工則判2年至3年10月不等有期徒刑，犯罪所得沒收。

苗栗檢調指出，盧姓負責人、黃姓經理自103年3月起至104年5月間，利用於基諾線上公司及分設於各地的辦事處，對外辦理投資說明會，向不特定大眾招攬，由2人對外佯稱基諾線上公司取得經營博奕事業之國際基諾公司亞洲代理權，係投資國際博奕事業，不僅獲利極高，且可穩定獲取下注套利。

基諾公司誆稱投資每單位10萬5000元，每月可固定領回9000元，如仲介其他投資者亦有10％至20％的獎金，致不少退休公務人員及主婦受騙，有些還拉攏親友投資，一同受害，共違法吸金共計2億1475萬元。

全案經苗栗地檢署指揮法務部苗栗縣調查站於去年4月間進行偵辦，並依違反銀行法將6人提起公訴。