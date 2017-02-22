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胎紋磨平還上路 遶境車失控撞死陣頭男

拼裝車撞輾過陳男，再撞擊電線桿。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-02-22  17:49

［記者黃捷／台北報導］64歲男子朱清和前年參加新北市八里區媽祖遶境活動，負責開其中一輛載著神將的動力拼裝車，行經下坡路段時，因胎紋幾乎被磨平，煞車後仍持續滑行，當場撞死陣頭成員陳維彬。主辦、協辦單位事發後總計賠償死者家屬60萬元，朱男另也以20萬元達成和解，士林地方法院遂依過失致死罪判處4月徒刑，緩刑2年。

判決指出，新北市蘆洲區忠樂軒神將會2015年3月15日舉行迎媽祖活動，由三重先嗇宮提供人員、車輛支援。朱男是忠樂軒神將會會員，當天駕駛先嗇宮的動力拼裝車，上午11時許行經八里龍米路一段11巷內斜坡時，突然失控暴衝，當場輾過陳男，直到撞上電線桿才停止。

當時眾人以為是煞車失靈釀禍，但該拼裝車經鑑定，發現車齡已30幾年，煞車功能正常，但胎紋幾乎磨平，導致煞車效能降低，下坡路段根本無法抵抗車身重量，是此次事故主因。

法官認為，該拼裝車在法令上雖不屬於汽車，不需掛牌，但功能與小貨車類似，申請臨時通行證獲准上路後，就得遵守交通規則，朱男上路前未先檢查輪胎，確有疏失。

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