屏東托嬰中心女童死亡案 社會處：中心合法優等

2017-02-22 17:43

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕屏東市昱安托嬰中心照顧的1歲曾姓女童今天午睡後突然沒有呼吸心跳，經送屏東基督教醫院急救仍告不治，社會處說，該托嬰中心是優等合法托嬰中心，女童上週有感冒，但已停藥，死因將由檢方進一步相驗。

屏東基督教醫主治醫生陳勇璋表示，曾姓女童送到醫院時已無呼吸心跳，經過急救近2個小時後宣告死亡，初步檢查女童的左額頭有一處淤青，咽喉無異物，阿公說是昨天以前，曾經頭部有撞到，但無法確定左額小淤青是否與死亡有關。

曾小妹的媽媽接到消息後立即趕到醫院，不斷的哭泣，表達無法接受這個事實，一再請醫生救救她的女兒，但最後仍然救不回女兒的生命，讓她相當傷心。

曾小妹的媽媽在高雄旗山工作，父親在桃園工作，曾小妹平時與阿公、阿嬤和媽媽住在屏東市，是家中獨生女，備受寵愛。

屏東縣政府社會處說明，私立昱安托嬰中心照顧的曾小妹上週即有感冒現象，但早已停藥數天，今天午休從12點開始到下午14時30分左右，保育員在叫起床時發現曾小妹有異樣，護理人員除立即施以CPR急救術外，並打電話給119請求救援，送往屏東基督教醫院急救，因為園長是護理師，事發時在園內全程處理。

私立昱安托嬰中心核准收托人數58人，實際收托人數57人、教保人員數15人，104年考核為優等。