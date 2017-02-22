豪放詐欺女被關 先興奮...後悲憤！

2017-02-22 17:30

〔記者吳政峰／綜合報導〕戴姓女子為「生理女，心理男」，去年因詐欺案被逮，警方搜索其住處時，意外發現她與女友共用的情趣用品「雙頭龍」，氣氛尷尬，但她不以為意，甚至在進入看守所羈押前，還向員警樂喊「好興奮啊！」表示終於有機會可以跟這麼多女生共處一室，警方日前將她借提出來詢問另案，她卻一臉沮喪，悲憤說「裡面怎麼都是歐巴桑！」

20歲的戴女戴著黑框眼鏡，外表清秀，從事水產業，去年10月與其他兩人冒充檢察官，詐騙被害人42萬元，警方循線逮人，並申請搜索票到她家採證。

數名男刑警地毯式搜查戴女與女友的租屋處，赫然搜出一根雙頭龍，員警們脹紅了臉，裝作若無其事放回原位，戴女則是落落大方，未刻意把它藏起來。

檢方以戴女觸犯詐欺罪，諭令25萬元交保，但戴女的親友籌不出錢，只好讓她進去關。

警方原以為戴女被關會顯得愁雲慘霧，沒想到她竟雀躍地說「好興奮啊！」滿心期待進入女子看守所，與其他受刑人一同吃喝拉撒睡。

過了數星期，員警查另起詐欺案，發現戴女亦涉案，便將她借提出來偵訊，原以為她在裡面過得如魚得水，但她一現身，滿臉愁容，心情不佳。

戴女跟警方說，誤認裡面都是年輕貌美的女子，進去才知多是上了年紀的婦人，並非她的菜，悲憤地說再也不要進來了。

本月初戴女羈押4個月期滿，終於走出看守所，第一件事就是找女友，兩人甜蜜合照，還特地傳給他人放閃。

法官指戴女前犯公共危險罪，現又犯詐欺，應加重其刑，判她1年4月徒刑，另她身上還背著兩案，目前仍在審理。