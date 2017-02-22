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列治平對象 古坑鄉代會主席鄭和義喊冤

2017-02-22  17:25

［記者廖淑玲／雲林報導］古坑鄉代會主席鄭和義涉不良幫派介入公共工程標案及多起暴力討債，雲林檢方指揮刑事警察局偵六大隊第六隊及警方，檢肅治平的鄭及其手下共12人到案，依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪移送，複訊後鄭10萬元交保。

交保的鄭和義今天仍到鄉代會「巡視」，強調全是不實的指控，被羅織罪名，地方人士也覺得不能置信。

檢警調查，鄭和義（55歲）涉入不良幫派，涉嫌在前年與去年間介入公共工程標案，向得標廠商恐嚇並收取規費，侵占國有地還收租，經營骰子場與放高利貸，涉入多起暴力討債務等案，惡行重大。

雲林地檢署檢察官陳昭蓉昨天指揮刑事警察局偵查第六大隊、法務部廉政署中部地區調查組、雲林縣警察局斗南分局，兵分多路前往雲林縣古坑鄉代會辦公室、鄭和義及相關共犯住居所等19處搜索，分別拘提、傳喚鄭及共犯、證人共34人到案，複訊後，鄭和義與黃姓主要共犯涉嫌恐嚇取財等罪嫌，諭令10萬元交保候傳，其餘8名犯5萬元交保，其餘請回。

鄭和義今天強調，上述都是強扣在他頭上莫須有罪名，盼司法單位調查清楚還他清白。

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  • 古坑鄉代會主席鄭和義被檢肅治平，10萬元交保。（資料照，記者廖淑玲攝）

    古坑鄉代會主席鄭和義被檢肅治平，10萬元交保。（資料照，記者廖淑玲攝）

  • 雲林檢警破獲鄭和義涉不良幫派案，查扣大批犯案工具。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

    雲林檢警破獲鄭和義涉不良幫派案，查扣大批犯案工具。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

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