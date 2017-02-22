竹縣寶山鄉農會傳賄選 檢調偵訊20多人

2017-02-22 17:30

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉農會傳出賄選疑雲，由於派系競爭激烈，本屆選舉由現任總幹事李筱華及農會職員陳信良角逐，最後票數以16對16平手，將待3月5日抽籤決定由誰當選，然因傳出賄選情事，上午起新竹地檢署主任檢察官陳玉華與檢察官陳宏兆，指揮新竹縣調查站帶回20多名農會會員，調查賄選真相。

新竹縣寶山鄉農會19日辦理會員代表、農事小組長選舉，上午縣調查站和竹東警分局在新竹地檢署檢察官的指揮下，大動作帶回約談10多名會員和1余姓代表，釐清賄選疑雲。

爭取連任的李筱華受訪表示，不清楚檢調單位的調查行動，不便對外發言。另外，他的對手、農會職員陳信良則請假一天。

新竹縣調查站表示，案情尚在釐清階段，細節不便透露。

寶山鄉農會在19日選舉結果，連任派、挑戰派各自估計都拿下半數席次，預計3月5日前召開會員代表大會，選舉理事、監事，3月14日前召開理監事會，選出理事長、常務監事及遴聘總幹事。

檢調從上午開始，陸續帶回寶山鄉農會會員20多人到新竹縣調查站偵訊，以了解相關案情。據了解，檢調查賄是因據報有名代表的父親，曾打電話給其他會員，要他們在特定時間、地點拿錢，因此出現賄選嫌疑。全案正由新竹地檢署陸續複訊當中。