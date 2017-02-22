新北市地政局副局長自殺 遺書提及收押建商

2017-02-22 17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢廉接獲檢舉，晶鑽建設股份有限公司涉嫌於建案申請相關執照及土地重劃區開發等過程中行賄公務員，新北市地政局副局長王聖文也被捲入，新北地檢署昨上午搜索王位於桃園住處，不料王下午3時許就從住處跳樓自殺，警方發現，王聖文在住處留下一封遺書，遺書上頭提及兩個人的名字稱「我沒有拿某某某、某某某的錢」，據悉，其中一位某某某就是遭收押的晶鑽負責人李嘉詳。

新北地檢署昨約談訊問晶鑽建設實際負責人李嘉詳等9人，依涉犯貪污治罪條例等罪，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見李男獲准。

檢方今表示，昨上午搜索時王聖文態度配合無異狀，執行過程平和順利，搜索完王並送廉政官下樓，強調昨僅搜索未約談王與其妻，對此事感到遺憾。

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