為了「一條魚」起爭執 婦人挨控呼人巴掌

2017-02-22 17:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名洪姓婦人去年9月12日參加宮廟舉辦的餐會時，遇到一名蔡姓友人，質問她為何要對外宣稱於上一次進香時，自己吃了一整條魚。雙方爭執時，洪婦伸手碰觸蔡女臉部。引起蔡女不滿，指控遭到洪婦呼巴掌，對她提出傷害及公然侮辱告訴。基隆地檢署檢察官認為，蔡女未提出受傷的照片，證據不足，予以洪婦不起訴處分。

洪婦向檢察官表示，案發時確實有用手摸了蔡女的臉頰，是希望她不要亂講話，根本沒有呼她巴掌。

檢察官調查，蔡女的診斷證明書雖然有註記「臉部挫傷」，但實際詢問診療的醫師得知，該傷勢是蔡女就醫時，自己跟醫生提及傷勢，醫師才會註記上去；且蔡女並未提供受傷照片，無法證明傷勢。