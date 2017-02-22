開賭場縱火勒索 古坑鄉代主席列治平對象

2017-02-22 17:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局偵六大隊第六隊（中打）昨天（21日）傳喚雲林縣古坑鄉民代表會主席鄭和義與小弟共12人，以涉嫌縱火焚燒挖土機、強索規費、占用國有地勒索承租人，以及經營賭場放高利貸，並涉嫌暴力討債逼得債務人自殺等案由，將他與小弟共12人列為治平專案的檢肅對象，檢方裁定交保，他則喊冤說，都是莫須有的指控。

中打調查發現，鄭和義涉嫌涉入公共工程，2015年間，得知一家廠商標到疏浚工程後，派遣小弟到過磅站監督，再開口向這家廠商勒索「規費」，廠商給了200萬元之後，翌年他又要錢，廠商不願意給，他遂教唆手下，縱火焚燬一輛廠商的挖土機，但廠商還是沒給錢。

鄭和義還涉嫌開賭場，並派小弟向河川國有地的承租人勒索說，這片國有地上面種植很多作物，如果承租人要開墾，得給錢「補償」，另外，他還涉嫌放高利貸，每月利息達15％，一名賴姓男子在鄭和義開的賭場內輸了50萬元，被逼債逼得輕生獲救。

中打昨天上午由雲林地檢署檢察官陳昭蓉指揮，同步拘提鄭和義等12人到案，查扣現金84萬3000元、茶葉112包、被害人借款本票、債務委託書、帳冊、賭博工具1批，另有鐵條、空氣槍3把、棍棒木棒等證物，並將鄭和義等12人列為檢肅治平對象，也就是以前俗稱的「流氓」，但檢察官今天上午裁定交保，他則喊冤說，這都是莫須有的指控。