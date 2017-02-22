司改國是會議名單遭疑黑箱 瞿海源：問心無愧

2017-02-22 16:56

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議今舉辦第三組首場分組會議，由國是會議副召集人瞿海源擔任分組召集人，會後記者會被問到外界質疑國是委員人選名單黑箱作業，瞿海源正色說：「天地良心、問心無愧」。

瞿海源說，自司改國是會議籌備以來，他深深感覺到媒體對這次國是會議很不友善，捕風捉影、未審先判，很多依據不是事實的傳聞來大肆批判、負面報導，「本人特地在此表達非常的不滿」，這對籌備會4個月來的努力工作並不公平。

瞿海源說，「我們做事光明正大，委員人選、議題都是公開透明，看過整個籌備過程就知道清清清楚，絕對沒有黑箱作業」。

瞿海源說，外界傳聞、造謠指籌備委員、司法院長許宗力推薦的名單都入選了，但其實，許宗力推薦的全部沒上榜，他也沒辦法控制籌委會其他人，每位副召集人、籌委在社會各界都有相當聲望，誰也不能控制誰，大家共同決定每組參與的委員；「我70幾歲了，出席費領2、3千元，沒有利益瓜葛」，「對於部分團體、個人，還沒開會產生結論，就毫無根據的批評，我不能接受」。

至於有委員批評議題過多，難以充分討論，對此，瞿海源說，籌委會廣徵各界意見後歸納分析為21個議題、96個子題，全都納入才是尊重民意，而分組會議的責任就是從各方面的專業仔細討論每個議題，分組會議有權對議題增、刪、修改、合併，這是每組第一次會議最重要的工作。

有些議題則是法務部、司法院現在就可以立即去做的，不須討論，但院、部須向分組提報具體改革方案並訂定時程，由分組討論是否修改或通過，且方案不能拖延國是會議快結束還沒提出。