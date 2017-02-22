有批iPhone好便宜？ 10多名網友受騙
2017-02-22 16:41
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市27歲盧姓男子因為缺錢，竟夥同7名友人共組詐騙集團，涉嫌利用人頭帳戶，再假冒賣家藉由臉書或LINE拋售「低於時價」的iPhone 6S Plus手機，短短3個月已有10多名網友受騙，估計不法所得逾30萬元，新莊警方接獲多起報案後成立專案小組追查，日前一舉搗破該詐騙集團，逮捕盧男在內等8名犯嫌，訊後全依詐欺罪嫌送辦。
警方調查，該詐騙集團分工極細，8名犯嫌各司其職，先對外收購大量人頭帳戶，再假扮成網路賣家，透過臉書社團PO文、LINE訊息大肆散布假訊息，許多網友衝著「低於時價」的iPhone手機紛紛下訂，直到匯款後卻沒收到貨品，才得知受騙，氣得到警察局報案。
警方表示，去年10月開始陸續接獲多位民眾報案，由於詐騙手法雷同，警方懷疑是同一集團所為，成立專案小組循線追查，日前見時機成熟，前往新莊區的機房查緝，一舉逮獲盧男在內等8人。
警方呼籲，詐騙手法日新月異，如民眾發現網路賣家兜售低於時價的商品時務必多加注意，應反覆查證，切勿因貪小便宜而受騙。
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