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土豪哥起訴求刑12年 小模家屬北上求助律師

2017-02-22  16:37

〔記者陳賢義／台東報導〕台東郭姓小模受邀至台北W飯店開趴意外暴斃，飯店租房被搜出賊王毒咖啡包、安非他命及搖頭丸等毒品，北檢今偵結求處起局者「土豪哥」朱家龍12年徒刑，郭父表示，與律師商議後，會對外說明事件發生至今的感受，感謝外界關心。

案發後始終保持低調的郭父，昨委託盧姓友人傳達心情。盧姓友人指稱，郭父對整起事件原因及檢方起訴內容均不了解，不知如何對外回應，因而委託律師協助處理，將在律師的陪同對外說明，且希望與檢察官聯絡，了解案情內容，因為有許多事情他都不知道，任何訊息都是透過媒體，目前心情非常沉重。

盧姓友人說，郭母在案發後每隔2、3天就會夢到女兒，前3天女兒再入夢，兩眼直視不言不語，而郭母的手腳也被抓緊無法動彈，彷彿是死者訴冤痛苦求助，由於夢境頻繁，郭父只能安慰老婆日有所思、夜有所夢，不要想太多。

另外，家屬為了完成死者生前的願望，農曆春節曾帶著郭女的照片前往香港旅遊，而夫妻倆也跟女兒說，要助檢方及法官早日找出證據，為自己討公道伸冤；至於土豪哥部分，曾聽聞友人分析媒體報導，若有人扛下所有罪責，其他人都可以脫罪，望能藉由律師的分析及給予意見，理出因應對策。

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  • 郭父北上求助律師、了解檢方偵辦經過，透過盧姓友人傳達心情。（記者陳賢義攝）

    郭父北上求助律師、了解檢方偵辦經過，透過盧姓友人傳達心情。（記者陳賢義攝）

  • 從媒體得知土豪哥可能全身而退，郭父北上求助律師，傳LINE感謝外界關心。（記者陳賢義翻攝）

    從媒體得知土豪哥可能全身而退，郭父北上求助律師，傳LINE感謝外界關心。（記者陳賢義翻攝）

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