3警組團宣導治安 改編獻唱「鳳山守護者」
2017-02-22 16:36
五甲所警員班業濬（右）、忠孝所女警邵怡絜及南成所警員陳世昌組團獻唱「鳳山守護者」。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警分局五甲所帥警班業濬去年底改編歌手魏如萱新歌「你啊你啊」成反詐騙歌曲，網路爆紅連歌手魏如萱也分享，點閱率破百萬獲好評，今年結合忠孝所女警邵怡絜、南成所警員陳世昌組團，改編神木與瞳歌曲「守護者」為「鳳山守護者」，以活潑獻唱方式宣導治安，強調警方守護民眾，維護社會治安。
鳳山警分局因應治安滿意度調查，由五甲所班業濬擔任吉他手、南成所警員陳世昌擔任鼓手，忠孝所女警邵怡絜則是主唱，改編神木與瞳歌曲「守護者」，成為「鳳山守護者」，希望以活潑、輕鬆方式，扭轉民眾對警方的刻板印象，宣傳反詐騙、治安觀念。
忠孝所女警邵怡絜表示，大家集思廣益改寫歌詞，改編神木與瞳歌曲「守護者」，成為「鳳山守護者」，內容不忘反詐騙，用歌聲提醒民眾小心，也唱出警方辛勞，以影片、唱歌方式呈現，強調警方與民眾站在一起。
邵怡絜指出，從警1年多來，看到民眾受騙，覺得很心酸，詐騙集團甚至以綁架女兒理由，詐騙老翁存款10萬元，她呼籲民眾千萬不要受騙上當，正如歌詞內容「不要提錢急著給，傻傻操作ATM，越騙越沒錢」，要記得找警察，一直守護在大家身旁。
值得一提的是，邵怡絜是現任嘉義市警局督察長邵明仁的大女兒，她從小喜愛唱歌，夢想是當歌手，但受父親影響從警，進入鳳山警分局團隊後，她與班業濬、陳世昌等人，因熱愛音樂，下班後閒暇之餘，會一起唱歌，有助紓解壓力，這次透過分局發聲，也算是圓歌手夢。
相關影音（鳳山警分局提供）
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