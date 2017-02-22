司改國是會議第2場分組討論 這2個議題優先處理...
2017-02-22 16:36
瞿海源會後對外說明今日會議決議。（記者黃欣柏攝）
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議下午結束第2場分組討論，會後分組召集人、中央研究院兼任研究員瞿海源表示，今日主要是決議將「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」及「法官、檢察官的多元晉用」2項議題列為下次開會的優先處理事項，將請法務部先擬出改革方案再送交會議討論。
瞿海源說明，今天會議上首先是先選出副召集人，決議由法務部參事陳瑞仁出任，另也定出下次要討論的議題是「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，隨後則是討論「法官、檢察官多元晉用與評鑑」及「法官、檢察官評鑑功能之檢討」，並決議先由法務部研議改革方案，再送交會議討論。
會議副執行秘書林峯正解釋，今天討論過程中最引起大家共鳴的，就是與檢察官職權相關的環境案件偵查，之所以決定優先處理此議題，是因為大家都認為這類案件越來越多，從警方辦案到檢方偵查，人力與資源都明顯不足，未來也會找警政署或環保署等執法單位來提報告，再由法務部進行整合。
此外，林峯正表示司法官的晉用與評鑑也是外界很關注的問題，例如司法官晉用管道不應只有考試，此部分各界早有一定共識，將檢討為何目前成效不彰；至於評鑑機制是否夠公開、夠透明更是經常被外界詬病，法務部先前雖已主動針對此議題提出如增加外部監督人數、強化評鑑委員主動調查權等改革方案，但多數委員仍認為應放在會議中討論。
除了上述2項議題，林峯正透露，目前檢察官人力不足，是否可增加人力、讓警察協助，或是讓很多案件分流，不必再進入地檢署，是在場許多委員十分重視的問題，另檢察官職權與定位的檢討及律師評鑑制度的建置，這些都同樣會請法務部及律師公會全國聯合會及台北市律師公會提出意見，甚至到會議上報告。
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