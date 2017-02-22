再兩週就要生了 準媽媽竟挺大肚販毒

2017-02-22 16:11

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市1名31歲郭姓女子，已懷孕38週，卻因沒有工作，與藥頭接上線，開始透過通訊軟體販毒，並打上「全台獨家的嗨嗨牛奶糖」，專門販賣新型毒品如咖啡包、牛奶糖等，永和警分局昨日網路巡邏時將郭女約出，現場逮捕，並在她身上起出4包毒品咖啡包以及2顆毒品牛奶糖，郭女被逮後無奈地說，「懷孕找不到工作啊！」

警方調查，有詐欺前科的郭女向警方供稱，自己是第一次販毒，且與藥頭談好完成交易就可以抽頭，警方昨晚8時許假裝是顧客，與郭女約在永利路7巷交易，隨後在郭女身上搜出4包毒品咖啡包（毛重80.6克）、毒品牛奶糖2顆（毛重12.5克），郭女被警方逮捕後，不斷哭訴自己已懷孕38週，再兩週就要生了，但因為找不到工作，才在網上與藥頭接線，警方訊後將郭女依毒品罪嫌移送法辦。

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