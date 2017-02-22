通緝犯兄冒弟名 iPhone通訊錄露餡

2017-02-22 16:10

［記者陳恩惠／台北報導］家住新北市淡水區的27歲陳姓男子，正因毒品及妨害名譽等案遭地檢署通緝中，日前騎車到北市工地上班時，遇台北市警方攔查，陳嫌謊稱機車車主是大他2歲的通緝犯哥哥，許久未聯絡，雖然兄弟倆照片神似，陳卻急著走，引起懷疑，警方請他打電話請假，意外發現iPhone機主正是通緝犯陳福祥，陳嫌才認栽。

大同警分局警備隊警員張益瑋、葉思妤上午在北市承德路與庫倫街口攔查陳姓騎士，意外發現他騎的機車車主陳福祥，不僅有多項前科還正因案遭通緝中，陳姓騎士立刻撇清喊冤，「那是我不成材的哥哥啦！」表示其兄許久未返家，不知去向，於是他將兄長的機車借用代步。

陳姓騎士還向警方自清，表示上班未帶證件，但一字不漏報出證號、出生等個資，經警方以m-police查詢，果然未顯示「異常」狀態，而陳姓騎士則大嘆，騎了通緝犯哥哥的機車，讓他經常被警察盤查，雖然造成困擾，卻也習慣了。

警方查驗電腦顯示陳所報個資照片，發現照片裡的男子與騎士面貌有九成相似，但照片較年輕而陳則顯得老成，陳見狀，立刻指著小電腦解釋「那張是我學生時代的相片啦！」，張員第六感直覺有異，緊接著調出車主陳福祥照片複驗，經比對，發現他們根本就是同個模子印出來的！

由於陳急著要離開，更顯得有詭，張員於是要陳打電話請假，藉此觀察，見他拿出iPhone手機，恰巧可透過手機內的通訊錄得知電話持有人的真正身分，張員請陳自行點開手機通訊錄，果然顯示電話持有人姓名就是陳福祥，也就是車主通緝犯本人，陳嫌見狀，只好承認經常冒弟之名躲警查緝。

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