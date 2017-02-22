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酒駕累犯騎電動自行車 還是酒駕判刑5月

2017-02-22  15:55

〔記者王定傳／新北報導〕新北市游姓男子已有3次酒駕記錄，去年6月間晚上，他喝了半杯米酒後，隨即騎電動自行車上路，行經中和中山路二段某巷內，竟撞倒一名4歲男童，警方趕到將他送醫抽血，確認血液中含酒精濃度169.4mg/dl，換算是每公升0.847毫克，新北地院依公共危險罪，判游5月徒刑，可上訴。

判決書指出，去年6月3日晚上7時許，游男住處內，飲了半杯米酒後就騎電動自行車上路，晚間7點50分，行經中和中山路二段某巷內，撞倒4歲陳姓男童，害他臉部擦挫傷。

警方趕抵將他送醫抽血確認，血液中含酒精濃度169.4mg/dl，換算吐氣酒精濃度數值，也達每公升0.847毫克。

法官認為，刑法第185條之3第1 項所規定的「動力交通工具」，是指以原動機作為驅動前進的動力來源，而電動自行車的動力來源，並非人力，是電力所驅動的馬達，加上他酒測值超標，認定已構成公共危險，斥責游男有3次酒後駕車記錄，仍不知記取教訓，惡性非輕，判刑5月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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