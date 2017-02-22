W命案 兩被告否認販毒 遭續押禁見

2017-02-22 16:15

［記者溫于德、謝君臨／台北報導］台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，上月23日將負責訂房的「土豪哥」朱家龍、酒店經紀洪聖晏依涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒獲准，藥頭江哲瑋、張子奕則因涉嫌供毒、教唆滅證被羈押禁見；台北地院今天下午開接押庭，江僅認轉讓、張則否認轉讓與販賣，但法官仍認為兩人有販毒行為，且有串證、滅證之餘，當庭裁定還押看守所，並禁止接見。

下午接押庭由江哲瑋先開庭，江僅認持有毒品，並赴案發現場轉讓，但否認從中獲利。張則承認持有K他命，但否認轉讓、販賣；張的律師則說，被告與在場其他人等皆不認識，僅與包廂內一名王姓當事人聊天，並未買賣毒品，且張是獨子，張父去年才過世，家中僅剰母親與三名姊姊，「張不會棄家人而潛逃」，盼能准予回家團聚。

檢方表示，江哲瑋、張子奕均未承認販毒犯行，且難以排除是否串證其他證人，盼能續押。法官林怡伸認為，被告二人仍有逃亡、串證之虞，且根據檢方起訴證據，兩人確實有教導其他證人如何滅證，相關供詞亦非一致，若當庭釋放，仍有可能影響其他人等說詞，不利法院未來開庭、審判，因此當庭裁定還押台北看守所。

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