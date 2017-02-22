聯發科併立錡科技傳內線交易 檢搜10處約談13人

2017-02-22 15:37

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署接獲檢舉，指104年8月底至9月7日間，聯發科併立錡科技，在此重大訊息發布前，立錡的么姓經理涉嫌透過鄭姓配偶內線交易，擬制性獲利約300萬元。

北檢今指揮調查局台北市調處搜索相關人住所等10處，並約談么女、鄭男等13人到案，全案朝違反證券交易法方向偵辦。