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反擊法官協會 瞿海源：未審先判算什麼法官？

司法改革國是會議22日上午舉行第三組分組會議，主題為「權責相符、高效率的司法」，中研院研究院瞿海源（左）擔任召集人。（記者羅沛德攝）

2017-02-22  15:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今進行第2場分組討論，由中研院兼任研究員瞿海源所召集的第3分組開會討論，針對法官協會撰文批司改國是會議「名實不符」、「演司改大戲」，瞿會後受訪時公開反擊法官協會「本身就是要被改革的團體」，「未審先判司改死刑，這樣的法官算什麼法官？」

瞿海源指出，他完全無法接受法官協會這種未審先判的說法，「根本是隨便亂講、隨便判人家死刑」，連事實都還沒認定，法官協會就認定司改國是會議是玩假的，「這樣的法官是什麼樣的法官？」

瞿海源強調，法官跟檢察官本身就是「要被改革的團體」，從這次的籌備過程也可明顯看到「檢察官沒調查就放消息，法官沒事實根據就做判決」，事實上此次會議邀請了超過百位專業人士，這些人不會隨便被擺佈，更不可能玩假的，法官協會說法根本毫無事實根據。

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