毒趴命案被求刑12年 小模父：土豪哥恐全身而退

2017-02-22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍今被依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，被求刑12年；郭姓小模的父親受訪則表示，土豪哥恐全身而退。

郭姓小模的父親表示，所有證據能串證的都串證，能湮滅的都湮滅了，「土豪哥恐全身而退」；此外，他也表示，明天早上將對外說明，事情發生後到現在，很感謝外界的關心。

檢方今提訊「土豪哥」朱家龍，並依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，起訴朱家龍、洪聖晏、江哲瑋、蔡逸學、張子亦等5人，另依《刑法》湮滅證據罪起訴共犯陳秉澤，至於吳姓密醫涉違醫師法，以及朱家龍、洪聖晏等人涉施用毒品罪嫌，另案偵辦。