屏市托嬰中心1歲女童午睡後死亡

昱安托嬰中心發生意外後大門拉下（記者羅欣貞攝）

2017-02-22 15:21

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕屏東市忠孝路昱安托嬰中心照顧的1名1歲曾姓女童今天下午2時41分，被托嬰中心人員發現臉色發紺變紫色、沒有呼吸心跳，經送屏東基督教醫院急救仍無生命跡象，目前仍在搶救中。

屏東基督教醫主治醫生陳勇璋表示，曾姓女童的左額頭一處淤青，但阿公說昨天以前曾經頭部有撞到，無法確認左額小淤青是否與目前沒有呼吸心跳有關，由於女童到院前已無生命跡象，目前院方仍在急救中。

曾姓女童的媽媽接到消息後立即趕到醫院，不斷的哭泣，表達無法接受這個事實，請醫生救救她的女兒。（16：40更新）

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