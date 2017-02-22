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趁他換腎開刀後體虛 「猜猜我是誰」手法險詐3萬元

2017-02-22  15:04

〔記者王冠仁／台北報導〕61歲黃姓女子，上週五下午1點多，跑到台灣銀行員林分行要辦理匯款，她口中唸唸有詞，「都已經沒錢了，還要借錢給別人」引起派駐該處的保七總隊第一大隊員林警勤室主管曾進城注意，上前關心。

黃女告訴警方，她丈夫交代說有朋友急著用錢，要她在下午1點錢匯款完成。她還抱怨，丈夫只是工友，1月底才剛動用家中積蓄開刀換腎，家裡金錢所剩無幾，沒想到還要匯款3萬元給他很久不見的朋友。

曾員研判黃女丈夫可能遇上詐騙集團，透過電話向她丈夫查證，她丈夫說日前接到一個「老朋友」電話，對方開口就喊他名字，還噓寒問暖，隨後以應急為由開口要借3萬元。

警方研判這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，要她丈夫打電話向他朋友求證，這才發現對方根本不曾跟他要借錢，及時保住他們積蓄。

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  • 警方事後前往向黃女丈夫進行反詐騙宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方事後前往向黃女丈夫進行反詐騙宣導。（記者王冠仁翻攝）

  • 黃女慌張跑到銀行要匯款。（記者王冠仁翻攝）

    黃女慌張跑到銀行要匯款。（記者王冠仁翻攝）

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