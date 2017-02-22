吊車閃違規機車衝撞廂型車 1人重傷

吊車閃違規紅燈右轉右轉機車前臂吊桿撞壞廂型車，乘客失去意識。（記者蔡政珉攝）

2017-02-22 15:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕又是交通違規導致其他人受害！苗栗縣銅鑼鄉今天下午發生一起車禍，由60歲邱姓男子所駕駛的吊車為了閃避一輛違規紅燈右轉的機車，導致吊車朝左偏轉，前臂吊桿因而撞上由70歲陳男駕駛的廂型車，廂型車門甚至卡在吊車上，車內69歲宋姓女乘客則重傷一度失去意識。

警方調查，現場並無駕駛酒駕，研判是天候不佳，下起大雨加上吊車較重，閃避違規紅燈右轉車輛時不慎導致事故，將進一步調查責任歸屬，目前宋姓婦人送往大千醫院急救後已經恢復意識，醫護人員正積極搶救中。