愛上媽媽男友 少女紙條曝光不倫戀
2017-02-22 15:02
［記者黃捷／台北報導］成年男子阿翔（化名）與女友同居多年，得知女友就讀國中的女兒小晴（化名）對他有愛慕之情，竟多次在家中猥褻，還要求小晴幫他口交；小晴前年在紙條上寫下「我又不是他的玩具...」，抒發心情，被母親發現，2人不倫戀情才曝光，阿翔也遭法院判刑6年2個月徒刑。
判決指出，阿翔自2012年起就與女友同居，家中除了小晴，還有另名女友的小兒子，阿翔並負擔一家人的生活、教養費用，與女友雖無婚約，但身分、地位與「父親」無異。
阿翔前年發現小晴開始對他產生男女關係的情愫，竟不顧小晴只有13歲，性觀念尚未成熟，只為滿足自己性慾，在家中3度徒手小晴胸部，甚至趁2人獨處時，要求小晴幫他口交得逞，還叫小晴吞下精液。
小晴事後因認為被冷落，心情沮喪，在紙條上寫下「自己真的好傻」、「他玩完我就嫌我煩」、「我又不是他的玩具」，未料紙條被母親撿到，小晴才承認2人有不倫戀情。
阿翔否認犯行，辯稱小晴對他心生不滿，才會挾怨報復，但小晴偵訊時曾幫阿翔求情，「不想他被抓去關」、「我會捨不得」，看不出來有何憤恨之意，合議庭因而認定阿翔犯行，依對未滿14歲女子猥褻、性交罪，判處6年2個月徒刑，可上訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡
- 原因出爐！ 郭姓小模下體紅腫是因為...
- 台鐵炸彈客林英昌辯想死 法官判滿30年
- 與醫師娘偷情、嘿咻132次 講師爽過GG了!
- 怕毒品不夠用 土豪哥砸錢買毒毫不手軟
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「長榮就讓哥哥們承擔...」張國煒籌20億開公司
- 孩子生活習慣太糟糕 母訂超狂生活公約反制
- 張國煒組新機隊拚今年起飛？聶國維：還要等2年
- 經典賽》官網分析台灣隊戰力 大膽看好荷蘭、以色列晉級
- 川普執政滿月 58.1％國人今年願意加碼投資
- 小英民調雖回穩 林濁水卻點出這個隱憂
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 新北》「青銀共居」 北大青年宅3戶示範
- 有好康！來這裡住不用錢 花媽再給你百萬
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 川普神預測？發言2天後瑞典發生暴動
- 球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現
- 這建築獎作品7年後大變樣 建築師好感慨…
- 若拚上大聯盟 郭泓志最老教士
- 工人釘槍射歪 釘子反彈射中自己「雞雞」
- 牛樟芝產品大稽查 長庚生技爆違規
- 〈家庭診療室〉父親外遇祕密 竟成了家族八卦
- 《台股青紅燈》萬點大戲還沒散場
- 石門等5座水庫啟動人工增雨
- Burberry即看即買 全球同步─2月大秀新品秒上架 時尚新購買時代
- 野炮女星被迫吃屎 忍吞下肚竟發現...
- 中部以北天氣不穩！彭啟明：明起降溫、濕冷
- 壯觀！船艙熊熊冒火 台南佳里金唐殿燒王船
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 太誇張！布魯克林貝克漢13歲才發現爸媽是名人
- 防駕駛睡著偏離車道 後年起大客車加裝警示系統
- 筆記圖文並茂 暨大附中選18位達人
- 國際巨星如隱士 金城武一身平價腳踩破鞋
- 用字不夠親民 總統指司改議題「不及格」
- MLB》春訓第5天 一朗寫生涯16年首次紀錄
- 後壁區里長獲贈電動車 無米樂租賃站啟用
- 調皮鄭秀文 饅頭夾蛋當胸貼
- （影音）時空旅人4ni？哈利波特前世竟都是女人！
- 2/22重要財經新聞一覽
- 亞非4國鬧饑荒 140萬饑童恐等死
- iPhone 8下半年登場 童子賢樂觀
- 東芝售半導體業務 傳蘋果微軟也有意搶
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 旅遊產品新規範不公？業者：台灣觀巴也應下架
- 救國團否認有拿國家資產 史料打臉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛上媽媽男友 少女紙條曝光不倫戀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分