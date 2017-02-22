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愛上媽媽男友 少女紙條曝光不倫戀

2017-02-22  15:02

［記者黃捷／台北報導］成年男子阿翔（化名）與女友同居多年，得知女友就讀國中的女兒小晴（化名）對他有愛慕之情，竟多次在家中猥褻，還要求小晴幫他口交；小晴前年在紙條上寫下「我又不是他的玩具...」，抒發心情，被母親發現，2人不倫戀情才曝光，阿翔也遭法院判刑6年2個月徒刑。

判決指出，阿翔自2012年起就與女友同居，家中除了小晴，還有另名女友的小兒子，阿翔並負擔一家人的生活、教養費用，與女友雖無婚約，但身分、地位與「父親」無異。

阿翔前年發現小晴開始對他產生男女關係的情愫，竟不顧小晴只有13歲，性觀念尚未成熟，只為滿足自己性慾，在家中3度徒手小晴胸部，甚至趁2人獨處時，要求小晴幫他口交得逞，還叫小晴吞下精液。

小晴事後因認為被冷落，心情沮喪，在紙條上寫下「自己真的好傻」、「他玩完我就嫌我煩」、「我又不是他的玩具」，未料紙條被母親撿到，小晴才承認2人有不倫戀情。

阿翔否認犯行，辯稱小晴對他心生不滿，才會挾怨報復，但小晴偵訊時曾幫阿翔求情，「不想他被抓去關」、「我會捨不得」，看不出來有何憤恨之意，合議庭因而認定阿翔犯行，依對未滿14歲女子猥褻、性交罪，判處6年2個月徒刑，可上訴。

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