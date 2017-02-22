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涉嫌恐嚇取財 古坑鄉代會主席鄭和義喊冤

2017-02-22  14:57

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林地檢署接獲線報，指古坑鄉代會主席鄭和義涉嫌恐嚇取財、暴力討債等，昨天指揮刑事局偵六大隊等單位搜索古坑鄉代會、鄭的住家等多處，並傳喚鄭和義等34人，訊後鄭和義以10萬元交保候傳，對此，鄭和義喊冤，強調這些都是莫須有，希望檢察官能調查清楚還他清白。

地檢署表示，檢方接獲線報，指鄭和義涉入公共工程標案，向得標廠商恐嚇收取規費、經營骰子場與放高利貨等案件，指揮刑事局偵六隊、廉政署及台中、彰化、雲林、嘉義等警方組成專案小組，經過半年跟監、蒐證，昨天兵分多路搜索，並將相關人員傳喚到案。

鄭和義今天中午受訪表示，這些都是強扣在他頭上的莫須有罪名，希望檢察官能調查清楚還他清白。

地方民眾得知很錯愕，多位鄉民表示，鄭和義待人親切，對民眾請托的事也不推拖，常自掏腰包助弱勢。

鄭和義為古坑鄉人，年輕時都在北部工作，3年多年前在地方人士的勸說下，從北部回鄉參選鄉民代表，並高票當選鄉代會主席。

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  • 古坑鄉代會主席鄭和義。（資料照，記者黃淑莉攝）

    古坑鄉代會主席鄭和義。（資料照，記者黃淑莉攝）

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