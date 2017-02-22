台64線西行板橋出口前3車追撞 引發火燒車

2017-02-22 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午2點多，台64快速道路西行22.5公里板橋出口前，內側車道發生3台小客車追撞事故，其中一輛自小客車起火燃燒，造成後方車輛回堵嚴重，請用路人注意。