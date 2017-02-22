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機捷鋼軌裂縫 漏夜更換完畢 台64線西行板橋出口前3車追撞 引發火燒車 吊車閃違規機車衝撞廂型車 1人重傷 屏市托嬰中心1歲女童午睡後死亡
 首頁 > 社會

台64線西行板橋出口前3車追撞 引發火燒車

2017-02-22  15:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午2點多，台64快速道路西行22.5公里板橋出口前，內側車道發生3台小客車追撞事故，其中一輛自小客車起火燃燒，造成後方車輛回堵嚴重，請用路人注意。

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