衰爆！假釋被撤銷 竟是女友打翻醋醰子

2017-02-22 14:54

〔記者黃建華／高雄報導〕衰爆！假釋期間的吳姓男子昨晚持有毒品，駕車搭載女友要外出吃宵夜，卻因女友吃醋在車內與他爭吵還抓傷其脖子，惹來警方盤查，毒品洩底，這下子恐難逃假釋被撤銷的命運。

保大特勤中隊小隊長郭志鴻、警員楊金茂、柯翰翔等3員，昨晚8時57分許，在鳳山區鳳甲路與鳳南一路口，發現1部自小客車內坐有1對男女，見警神情緊張，警方於是上前盤查兩人身分，分別在兩人拿取證件的包包內，分別查獲到安非他命4包約40.53公克及蔡女持有MDMA咖啡包1包。

吳嫌（35歲、業工、有強盜、毒品前科）自稱：在受警方盤查前，因為女友不喜歡他去找其他女性友人，才剛跟他吵了一架，還被女友抓傷脖子，誰知道才剛吵完架肚子餓了去買宵夜吃就被警方盤查了，最倒楣的是，原本因強盜案還剩1年9個月的假釋期，可能會因這次毒品案被撤銷假釋。

吳嫌坦承毒品是在鳳山區復興路邊，向一名綽號「阿明」的男子以代價13000元所購買，詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。