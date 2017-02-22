司改國是會議吵不休 法官協會：開會演給民眾看？！
〔記者項程鎮／台北報導〕法官協會下午在臉書PO文一篇措辭激烈的聲明稿，質疑這次全國司改國是會議「名實不符」且「不具成功條件」，懷疑是一場演給民眾看的「司改大戲」，或是為了替既定司改政策，補足「人民參與」外型的「公聽會」！
「法官協會聲明」如下：
如果整理爭點亂七八糟，又只容你陳述三分鐘，然後斷你生死、取你自由、奪你財產、判你敗訴......咦，這是人民想要的司法模式嗎？
由於「代議民主」過度依賴投票表決而形成多數人的偏好，有剝奪少數人表達意見權利的缺點，於是「審議民主」（deliberative democracy）產生，使公民就一項政策或議題，在獲取充分資訊，經過深思熟慮，與不同意見者進行理性對話，在相互進行推理、充分辯論、論證後，以共識決取代多數決，得出共同可以接受的意見。
審議式民主能否成功實踐，取決於數個條件，第一、參與的民眾，必須對於議題有充分的瞭解，並獲得充足的資訊，且有理性討論的意願及能力；第二、透過參與者間不斷地溝通、對話及彼此間理性的相互說服，因此，討論的議題應該盡可能的單純，並給予參與公民充分的討論時間，才能發揮審議式民主的精神；第三、審議式民主的程序必須正當，包括：由誰及如何決定討論的議題；第四、審議的結果必須具有拘束力。
回過頭來看此次的司法國是會議，從向社會大眾徵求議題，到由大量非法律人共同參與議題的討論，十足有審議式民主的架勢。但觀察其具體實踐方式，卻完全欠缺前述成功所需之條件，其一，由於我國長期不重視法治教育，民眾對於法律的基本常識不足，政治人物長期操弄民粹，使得公民不擅於理性思辯問題，在先天條件不足之下，又把「大量的」法律專業議題，放在短時間內進行審議，以擔任此次會議分組委員林鈺雄教授之估算，每位成員針對每一個議題所能發言的時間約僅有一分鐘，更不用說所謂的「一個」議題可能尚包含數個層面的子題，因此，參與公民根本不可能充分瞭解問題，更遑論進行完整的溝通、對話及彼此間理性的相互說服。
其二、本次司法國是會議雖稱廣泛徵求議題，但實際徵得之議題為何，最後出線討論之議題係由何人、以何種方式決定，外界質疑紛紛；而實際參與討論的公民，據本次會議之籌備會議副召集人瞿海源說明，共有441人獲推薦，暫不論如何決定何人得以推薦人選，以最後獲選取之代表共計60人，此60人的代表正當性為何？大有疑義，本次會議的程序正當性，飽受懷疑。
其三、本次會議的結論，大多仍須透過立法方能落實，即便採取審議式民主，最終仍不免回到政治角力場域，以多數決方式決定結果，到底此次會議的結果有何拘束力，屆時能否拘束國會立法，尚在未定之天。
一場空前未有號稱審議式民主的會議正在我國展開，然而，將大量專業的司法議題壓縮在極短時間內討論決定，此種方式是否為「兄弟獨所創見」，不得而知，但名實不符且不具成功條件的所謂審議式民主，不免讓人懷疑是否僅是一場演給民眾看的「司改大戲」，或者說，只是為了替既定司改政策，補足「人民參與」外型的「公聽會」吧！
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標題：司改國是會議吵不休 法官協會：開會演給民眾看？！
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