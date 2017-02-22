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假舒淇詐騙拘提被駁回 警方、被害人擬智取嫌犯

2017-02-22  14:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕美豔女蟲在蝦皮網路拍賣平台化名舒淇、lanshing，以假面交、真詐騙模式，佯稱攜帶的現金不夠，騙走被害人市價近3萬1000元的iPHONE 7手機及自拍神器，買家不甘受騙，上網踢爆女蟲犯行，還PO出女子在臉書上的直播畫面，海山警分局獲報，已鎖定女嫌身分；因目前僅2人被害，檢察官駁回拘票，警方說，將策進偵察作為，及與被害人配合，呼籲踴躍出面指認犯行，避免再有人受害。

海山警分局偵查隊說，這名女詐騙犯先於上月31日約出謝姓被害人在捷運新埔站面交，買家現身後假裝沒帶夠現金，只付1000元訂金，佯稱她會到銀行轉帳，但多日過去都沒接到現金，氣得到新莊警分局林口分駐所報案。

另名王姓女子也在蝦皮網路拍賣平台販售自拍神器，豔女又化名「lanshing」，在17日約定在新北市板橋文化星巴克面交，買家豔女假扮的「lanshing」也佯稱日後會轉帳19500，她也如法炮製，偽造網路銀行轉帳畫面擷取傳給王女取信於賣家，數日後發現遭詐騙報案。

警方說，目前根據被害人報案，已彙整相關犯行，因犯罪事證不足，警方未免再有人上當，將補強事證，再向檢方聲請拘提女詐騙犯，希望儘速拘提女嫌到案。

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  • 豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

    豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

  • 豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

    豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

  • 豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

    豔女詐騙犯（見圖）以假面交、真詐財手法，在新北市板橋等地犯案多起，海山警方聲請拘提被駁回，將再補強事證聲請，避免再有人受害。（記者吳仁捷翻攝）

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