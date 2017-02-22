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被控涉私簽偶像劇播映權 詹仁雄獲判無罪

2017-02-22  15:11

〔記者溫于德、謝君臨／台北報導〕知名製作人詹仁雄於民國101年間，受新世界雲科技公司委託，製作偶像劇《PM10-AM03》；但事後遭新世紀雲公司指控，詹竟用名下的野火娛樂公司與平台簽約，私收播映費，被控背信罪。台北地院審酌後，認為詹仁雄沒有犯行，今判無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，新世界雲科技公司主張，新世紀雲科技是《PM10-AM03》的出資者，並擁有著作權；當年授權詹仁雄與Yahoo!奇摩、樂視網、MTV台及聯鑫（三立）等公司洽談播映事宜，但詹明知若簽約應由新世界公司出面，卻仍私下以自家野火娛樂公司與多家平台簽約，涉及背信。

檢察官偵辦時傳喚詹仁雄出庭，他供稱，只收新台幣90幾萬元，其他已簽約的公司尚未付款；檢方調查後，認為詹確涉背信犯行，日前將他起訴。但院方認為詹未有犯行，判無罪。

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  • 知名製作人詹仁雄受新世界雲科技公司委託，製作一齣偶像劇後，遭控與其他平台簽約，私收播映費，台北地院審酌後，認為詹仁雄沒有犯行，今判無罪。（資料照，記者陳奕全攝）

    知名製作人詹仁雄受新世界雲科技公司委託，製作一齣偶像劇後，遭控與其他平台簽約，私收播映費，台北地院審酌後，認為詹仁雄沒有犯行，今判無罪。（資料照，記者陳奕全攝）

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