與醫師娘偷情、嘿咻132次 講師爽過GG了!

2017-02-22 14:47

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名楊姓大學講師以通訊軟體「微信」邂逅一名醫師娘，天雷勾動地火，2人第一次約出就在壽山公園「車震」，不到一年內，瘋狂「嘿咻」高達132次，最後為省「摩鐵」開銷乾脆租屋辦事，但姦情曝光，醫師老公不甘綠雲罩頂，提告妨害家庭並求償300萬元，刑事部分，高雄地院判楊男應執行有期徒刑8月，民事則判賠85萬元。可上訴。

判決內容指出，擔任講師的楊姓男子，明知某女子有夫之婦，老公在當醫生，二人自民國102年在通訊軟體微信中認識，竟陷入熱戀，雙方在102年10月21日下午於壽山公園約會，及在楊男的汽車「車震」，發生第一次性行為。自此，到103 年2 月底止，以約每三天一次的頻率，在高雄市「花漾汽車旅館」（已關閉）、「日光花園」、「伊甸」、「四季」、「大目鮪商務酒店」等摩鐵商旅瘋狂作愛，女方甚至將楊男帶回自家主臥室內發生性行為，合計約45次。

後來二人為省下汽車旅館之幽會費用，遂自103年3月起，承租某套房作為幽會場所，亦以每三天發生性行為1次之頻率，計至103年7月30日止約有51次之多。

同年7月31日楊男與醫師娘2人，相約前往台東、花蓮旅遊，再生3次性關係。8月3日回到高雄，兩人在友人安排下，投宿在高雄市青年路之康橋商務旅館15天，楊男每晚前往與醫師娘幽會，夜夜春宵，再發生15次性關係。

同年8月20日，女方搬出老公住處，楊男每晚前往與之幽會，至同年9月5日止，二人合計又發生17次性關係。

由於醫師娘行為舉止有異，醫師老公後來知道老婆紅杏出牆，不甘戴綠帽，怒控楊姓講師妨害家庭，並附帶求償300萬元。高雄地院審理，刑事部分，判楊男應執行有期徒刑8月，民事則判他應賠85萬元。全案可上訴。