人口販子擄女童？ 警追查結果竟然是....

2017-02-22 14:09

〔記者余衡／新北報導〕人口販子入侵北大特區？一名家住新北市三峽區的金姓婦人在臉書PO文指出，4歲女兒差點在隆恩街住家中庭被不明人士帶走，懷疑人口販賣集團入侵北大特區，經警方積極追查，隔天就找出王姓女子到案說明，原來是女兒嚷著要和王女外出，讓金婦鬆了一口氣。

據了解，金婦前天在臉書PO文，指女兒在社區中庭溜滑梯時，有陌生的兩男一女靠近，其中女子還與女兒攀談，所幸熱心居民主動上前解圍，否則恐被人口販子帶走。

轄區北大派出所獲報後，立刻派員警林聖文、許世賢趕往了解，並同步派員警顏嘉賢調閱監視器清查出入人士，當晚勤區員警許哲銘一眼認出王女，隔天就通知她到案說明。

王女到案後滿頭霧水，她表示，當天原本要到社區接朋友的小孩一同去喝喜酒，但小孩臨時生病無法出門，在中庭打電話聯繫，金女的女兒好奇詢問「我可不可以去？」她要求小朋友先回家徵求家長同意，此時熱心居民見狀主動上前詢問，沒想到竟會被誤認為人口販子，金婦事後連聲向警方抱歉，結束一場誤會。

值得一提的是，本案中兩位員警許世賢、顏嘉賢雖是警界生力軍，卻憑著滿腔熱血多次傳出助民佳話，去年11月許員見路旁車輛車窗未關，懷疑遭人竊取車內財物，立刻通報警網支援並聯繫車主到場，民眾拍下警方處置過程PO上網路，獲得民眾熱烈讚揚。

去年9月顏員受理民眾拾獲內有現金8千多元的薪水袋，他靈機一動拍照PO網寫下「您急，我們比您更急，因為上面記錄的每一分錢，都是生活基本的開銷，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，都是生活的辛苦錢。如果您有遺失這個信封袋（內有大量現金），請趕快跟我們聯繫，我們會比對您的身分後，趕快交還給您。」兩天內即尋獲失主。

上述兩案經由媒體報導皆深獲好評，許、顏二員也連兩季獲選警局「為民服務績優表揚」，是新北市唯一連續獲此殊榮者，新任三峽分局長張錦成高度肯定兩人表現，尤其蟬聯服務楷模實屬難得，足為其他同仁表率。