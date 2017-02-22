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拍警值勤畫面控警察打人 警方蒐證提告路人

徐男酒醉搭車拒付車資，員警獲報前往處理，徐男辱罵員警三字經還拍打警車車窗、阻擋警車離去。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

2017-02-22  13:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局埔子派出所20日早上8點多，獲報前往桃園區寶慶路處理37歲徐姓男子，被控喝醉拒付計程車資案，徐男一度拍打玻璃車窗、阻擋警車離去，還辱罵員警「三字經」，被警方帶回派出所。

60歲鄭姓男子開車經過時目擊，疑因1月被抓到酒駕恐得付出6萬元代價，將行車器錄器畫面擷取部分PO網，斷章取義指控員警無故毆打徐男、開警車壓住徐男的腳，處理員警在鄭男臉書貼文澄清並蒐證，將對鄭男提出加重誹謗告訴。

警方表示，員警前往處理計程車糾紛，勸說徐男付完車資後正要離開，徐男不斷拍打警車車窗，員警勸說他：「不要鬧了，趕快離開。」就在警車要開離時徐男突然衝到車前，員警立即停車要將徐男帶離，發現徐男腳卡在車輪下，警方立即倒車，並將徐男帶回派出所偵辦。

警方表示，鄭男刻意擷取部分影像，指控員警無故毆打徐男並脫他的衣物，明顯與事實不符，處理員警已在鄭男臉書貼文澄清，但鄭男仍持續散佈錯誤訊息，員警依法執行勤務並無不當，蒐證後將對鄭男提出加重誹謗告訴。

鄭男路過目擊員警執勤，卻擷取部分影像控警打人，警方硬起來蒐證提告。（記者鄭淑婷翻攝）

鄭男路過目擊員警執勤，卻擷取部分影像控警打人，警方硬起來蒐證提告。（記者鄭淑婷翻攝）

鄭男在臉書指控員警打人，警方貼文澄清。（記者鄭淑婷翻攝）

鄭男在臉書指控員警打人，警方貼文澄清。（記者鄭淑婷翻攝）（記者鄭淑婷攝）

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