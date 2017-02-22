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獨家》警除網巡還要帶風向 傳遭造冊列管

新北市三重警分局。（記者王宣晴攝）

2017-02-22  13:49

〔社會中心報導〕新北市三重警分局傳出基層警遭查水表，被監控調查網路發言，甚至造冊列管的表格，三重警方雖對此嚴正澄清否認，並強調該表格為網巡小組的名冊，對於警員網巡也是採獎勵制，絕無強迫。

三重警方嚴正澄清否認

據了解，三重網巡小組共有347人，為求第一時間掌握、回覆網路輿情，除內外勤主管外，也有不少基層警員在群組內協助網路巡查，除了掌握新聞連結、民眾提供的治安事件外，網巡小組還需要注意網友留言風向，避免負面輿情，必要時會要求警員以網友、鄉民身分留言，支持警方嚴正執法。

但基層員警則私下表示，沒想到在網路上的身分也會被分局製成表格，感覺太誇張；也有警員表示，聽說最近要重組網巡小組，所以才會製作名單表格。

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  • 三重警分局鼓勵員警進行網路巡查，注意網路上的輿情。（圖由民眾提供）

    三重警分局鼓勵員警進行網路巡查，注意網路上的輿情。（圖由民眾提供）

  • 三重警分局員警注意網路上的輿情風向。（圖由民眾提供）

    三重警分局員警注意網路上的輿情風向。（圖由民眾提供）

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