聯合拍賣中古賓士車 只要‧‧‧

2017-02-22 13:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這次來不及，只好等下次！

法務部行政執行署彰化分署與彰化地檢署聯合舉辦的動產聯合拍賣，今天上午10點半在彰檢花壇檔案室舉辦，這也是首次彰檢與行政執行署彰化分署的「聯合」拍賣。

行政執行署彰化分署表示，今天共有9件拍賣的動產，其中彰檢就有7件，包括2010年出廠的賓士車，以及挖土機、小貨車等，最後賓士車以28萬元拍出，挖土機10萬元，總計有5件完成拍賣。

現場最搶手的就是中古賓士車，由18萬元起標，經過現場買方4次喊價，最後以28萬元拍出。

行政執行署彰化分署表示，有意參與拍賣的民眾，可以瀏覽行政執行署彰化分署的官網，只要有拍賣訊息都會放在官網上，在拍賣當天前來登記，並在拍賣開始前以身分證領取號碼牌，由於彰檢花壇檔案室的設備關係，拍賣必須現金交易，無法刷卡付款。