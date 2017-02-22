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怕毒品不夠用 土豪哥砸錢買毒毫不手軟

2017-02-22  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕「土豪哥」朱家龍今被依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪嫌，被求刑12年。而檢警今日還原當天毒趴現場，毒趴參與者至少在辦趴期間追加訂購了數次毒品，款項全由土豪哥買單，灑錢毫不手軟。

綜合媒體報導，土豪哥與郭姓小模等一行人在12月3日進入W Hotel房間後，土豪哥便拿出安非他命、搖頭丸、MDA、PMA、愷他命、一粒眠、4-CMC等總計含10種毒品成分之軟糖、梅片、愷他命等物提供大家吸食。

隨後土豪哥怕房內毒品用完，在大家進房1個小時之後又打電話訂購10多包含有毒品成分的「小惡魔咖啡包」，而在場的酒店經紀洪聖晏22小時之後又訂了20包「小惡魔咖啡包」。時至4日凌晨 ，藥頭江哲瑋訂了5包小惡魔、搖頭丸20顆、K他命20公克；6號凌晨，小姐「曼曼」則拿2萬元買毒咖啡包、K他命等毒品，而以上的毒品款項都是由土豪哥包辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 毒趴參與者至少在辦趴期間追加訂購了數次毒品，款項全由土豪哥買單，灑錢毫不手軟。（記者王藝菘攝）

    毒趴參與者至少在辦趴期間追加訂購了數次毒品，款項全由土豪哥買單，灑錢毫不手軟。（記者王藝菘攝）

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