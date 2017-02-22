新北地政局副局長涉賄自殺 檢方澄清：僅搜索未約談

新北地檢署指昨天只搜索王聖文（圖）家中，並未約談。（資料照，記者何玉華攝）

2017-02-22 13:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢廉接獲檢舉李姓等9名業者，於建案申請相關執照過程中，涉嫌行賄新北市地政局副局長王聖文及台北市都發局2名公務員，新北地檢署昨指揮法務部廉政署，搜索王聖文與都發局及建管處各1名同仁住家，不料卻傳出王聖文在桃園自殺身亡，檢方今表示，昨上午搜索時王與其妻子均在現場，王態度配合無異狀，執行過程平和順利，搜索完王並送廉政官下樓，強調昨僅搜索，但未約談王及其妻。

新北地檢署昨訊問9名業者，檢察官今凌晨向法官聲押李姓業者獲准。

據了解，檢廉昨天約談王聖文，並同步派員到市府，會同政風處向地政局調卷，由地政局提供近年包括泰山塭仔圳，金山及新店中央新村北側等開發區的設計規畫及區域徵收作業及抵價地等資料。另並向台北市建管處調閱相關卷資料，以釐清案情。