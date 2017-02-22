W命案當天險再死1女... 這名小模被檢方找到了！

W飯店命案引起外界關注，今天地檢署偵結。照片為土豪哥（記者王藝菘攝）

2017-02-22 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店命案引起外界關注，今天地檢署偵結，先前《壹週刊》報導，現場目擊證人透露，有名關鍵女子一度因為吸毒過量昏倒在地，且該女在毒趴後彷彿人間消失，沒有人能聯絡到她，不過其實檢警在第一時間就找到這名小模，她控訴土豪哥要她願賭服輸要吃毒，還好最後她趕緊離開，不然這場毒趴死的可能不止一個人！

上週《壹週刊》報導，目擊證人A女透露，她無意間看到有名小模面無表情的坐在沙發上，頭不由自主的左右搖晃，自然垂下的手也隨著頭一起擺動，讓她覺得頭皮發麻，後來這名女子突然倒地，但身旁的人若無其事繼續做自己的事。A女指出，昏倒的女子應該生命無礙，只是在事件鬧大後她就像是人間蒸發，就連酒店經紀也聯絡不到，迄今沒人找得到。

《蘋果日報》報導，檢警第一時間找到這名小模，小模供稱土豪哥要她吃毒，毒品不夠還要她去找藥頭補貨。小模指出，她和他們玩骰盅一直輸，因此吃了很多毒，還一度昏死在房間內，她清醒後認為不能再待下去了，就趕緊離開，不然這場毒趴，可能不止死一人。